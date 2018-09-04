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الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود يعلق على فيديو له من لندن

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الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود يعلق على فيديو له من لندن
twitter.com/ahmedalmjd
الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود
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علق الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود على ظهوره في فيديو مثير للجدل تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، قائلا إن تفسيره "غير دقيق".

ونقلت وكالة "واس" عن الأمير قوله إن ما نشر في وسائل التواصل الاجتماعي أو الإعلام غير دقيق، مشيرا إلى أنه قد أوضح أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان مسؤولان عن الدولة وقراراتها وهذا صحيح لما فيه أمن واستقرار البلاد والعباد.

وأضاف: "ولهذا لا يمكن تفسير ما ذكرت بغير ذلك".

وجاء تصريح الأمير إثر تناقل وسائل إعلام للفيديو، وتفسيره، على أنه مؤشر على خلاف بين أبناء الأسرة الحاكمة.

ويظهر الفيديو الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود، وهو وزير الداخلية السعودي السابق، يقف أمام عدد من المحتجين ضد سياسة الرياض الخارجية، للرد على شعارات وهتافات يرددونها.

المصدر: وكالات

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