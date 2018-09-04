البيت الأبيض: الولايات المتحدة سترد بسرعة حال استخدام الأسد الأسلحة الكيميائية

تعهدت الولايات المتحدة بالرد سريعا وبالطريقة المناسبة حال استخدام الرئيس السوري، بشار الأسد، أسلحة كيميائية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، في بيان صدر عنها اليوم الثلاثاء: "نود أن نؤكد بوضوح أن موقفنا الصارم لا يزال ثابتا ويكمن في أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيردون سريعا وبصورة مناسبة حال اتخاذ الرئيس بشار الأسد قرارا باستخدام الأسلحة الكيميائية من جديد".

يتبع...