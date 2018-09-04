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ترامب يحذر الأسد من أي هجوم "متهور" على إدلب

أخبار العالم العربي

ترامب يحذر الأسد من أي هجوم
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حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دمشق وموسكو وطهران مما وصفه بـ"الخطأ الإنساني الفادح" المتمثل في عملية عسكرية محتملة في إدلب شمالي سوريا.

وكتب ترامب على تويتر أمس الاثنين: "بشار الأسد يجب ألا يقوم بهجوم متهور في محافظة إدلب. الروس والإيرانيون سيرتكبون خطأ إنسانيا فادحا إن شاركوا في هذه المأساة الإنسانية المتوقعة. مئات الآلاف من الناس قد يقتلون. لا تسمحوا بحدوث ذلك".

يأتي تحذير ترامب في الوقت الذي تعتزم فيه الحكومة السورية بدعم من روسيا وإيران استعادة السيطرة على محافظة إدلب، التي تعتبر آخر معقل للتنظيمات الإرهابية في سوريا، وتوجد فيها أيضا فصائل المعارضة المسلحة، إضافة إلى أكثر من 3 ملايين مدني.

ومن المتوقع أن يحسم مصير إدلب خلال القمة الروسية التركية الإيرانية المزمع عقدها في طهران يوم الجمعة المقبل.

المصدر: وكالات

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