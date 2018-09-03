مقتل متظاهر في البصرة على أيدي القوات الأمنية

أعلنت مصادر طبية عراقية، عن وفاة أحد المتظاهرين في محافظة البصرة، جنوب العراق، بعد تعرضه لصعقات كهربائية على يد القوات الأمنية.

وقال أحد منتسبي الطواقم الطبية لـRT: إن "متظاهرا في عقده الثالث، ويدعى ياسر مكي، تعرض للضرب بالصعقات الكهربائية على يد القوات الأمنية العراقية، الأمر الذي تسبب بوفاته".

وأكد المرصد العراقي لحقوق الإنسان في "تويتر" مقتل المتظاهر، فيما نشر آخرون صورا لمتظاهرين غيره تعرضوا للضرب".

واستخدمت القوات الأمنية العراقية الرصاص الحي لتفريق تظاهرات واسعة شهدتها محافظة البصرة مساء اليوم، جنوبي البلاد، قطعت على إثرها الطرق وأحرقت الإطارات.

وفاة متظاهر في #البصرة بعد تعرضه لصعقة كهربائية على يد القوات الأمنية العراقية. #IraqProtests — iraqi observatory for human rights المرصد العراقي (@IraqHumanRights) ٣ سبتمبر ٢٠١٨

وتشهد بعض محافظات وسط وجنوب العراق خلال الشهرين الماضيين تظاهرات احتجاجية واسعة تطالب بتحسين الخدمات العامة وتوفير الماء والكهرباء، والقضاء على البطالة ومكافحة الفساد في دوائر الدولة.

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المصدر: RT