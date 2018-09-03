 
مباشر

مقتل متظاهر في البصرة على أيدي القوات الأمنية

أخبار العالم العربي

مقتل متظاهر في البصرة على أيدي القوات الأمنية
Reuters Essam Al Sudani
تظاهرات في البصرة والأمن يفرقها بالقوة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kqkh

أعلنت مصادر طبية عراقية، عن وفاة أحد المتظاهرين في محافظة البصرة، جنوب العراق، بعد تعرضه لصعقات كهربائية على يد القوات الأمنية.

وقال أحد منتسبي الطواقم الطبية لـRT: إن "متظاهرا في عقده الثالث، ويدعى ياسر مكي، تعرض للضرب بالصعقات الكهربائية على يد القوات الأمنية العراقية، الأمر الذي تسبب بوفاته".

وأكد المرصد العراقي لحقوق الإنسان في "تويتر" مقتل المتظاهر، فيما نشر آخرون صورا لمتظاهرين غيره تعرضوا للضرب".

واستخدمت القوات الأمنية العراقية الرصاص الحي لتفريق تظاهرات واسعة شهدتها محافظة البصرة مساء اليوم، جنوبي البلاد، قطعت على إثرها الطرق وأحرقت الإطارات.

وتشهد بعض محافظات وسط وجنوب العراق خلال الشهرين الماضيين تظاهرات احتجاجية واسعة تطالب بتحسين الخدمات العامة وتوفير الماء والكهرباء، والقضاء على البطالة ومكافحة الفساد في دوائر الدولة.

إقرأ المزيد
المظاهرات في البصرة جنوب العراق الأمن العراقي يطلق الرصاص الحي لتفريق متظاهري البصرة

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا