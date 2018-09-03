التحالف العربي: الحوثيون يعملون مع حزب الله في تجارة المخدرات

أكد المتحدث باسم التحالف العربي في اليمن العقيد ركن تركي المالكي، أن جماعة "أنصار الله" الحوثية تتعاون مع مسلحي حزب الله في تجارة المخدرات.

وقال المالكي في مؤتمر صحفي: "نعمل على مراجعة قواعد الاشتباك وتطويرها، وأن جميع المنافذ اليمنية تعمل بكامل طاقاتها الاستيعابية".

عاجل | تحالف دعم الشرعية في #اليمن: الميليشيات الحوثية تتعاون مع ميليشيا حزب الله في تجارة المخدرات #الإخبارية — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ٣ سبتمبر ٢٠١٨

وأضاف، أن "قوات الجيش الوطني اليمني تواصل التقدم في مختلف الجبهات وفي محافظة صعدة".

وأشار المالكي إلى رفض التحالف التقرير الأممي لما تضمنه من مغالطات ومعلومات غير صحيحة، مرحبا في الوقت ذاته بموقف الحكومة اليمنية الرافض للتقرير الأممي.

عاجل | تحالف دعم الشرعية في #اليمن: نرفض التقرير الأممي لما تضمنه من مغالطات ومعلومات غير صحيحة #الإخباريةpic.twitter.com/lA0PouzdrY — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ٣ سبتمبر ٢٠١٨

وشدد المالكي على أن تحالف دعم الشرعية في اليمن يعمل على تقديم التسهيلات اللازمة لمرور سفن المساعدات، وأن الحوثيين يواصلون تهديد الملاحة البحرية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.

عاجل | تحالف دعم الشرعية في #اليمن: ميليشيات الحوثي أطلقت 185 صاروخا باليستيا منذ بدء العمليات العسكرية #الإخبارية — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ٣ سبتمبر ٢٠١٨

وفي حديثه عن العدوان على أراضي المملكة، قال المالكي: إن "ميليشيات الحوثي أطلقت 185 صاروخا باليستيا منذ بدء العمليات العسكرية".

المصدر: واس + الإخبارية