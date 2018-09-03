الأسد وظريف يبحثان جدول أعمال القمة الثلاثية بين روسيا وإيران وتركيا

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم في دمشق.

وذكرت الرئاسة السورية في بيان أن الجانبين بحثا مستجدات الأوضاع في سوريا والمنطقة، بالإضافة إلى القضايا المطروحة على جدول أعمال اجتماع القمة الثلاثي، الذي يضم روسيا وإيران وتركيا، المزمع عقده في إيران قريبا، مؤكدة تطابق وجهات النظر حول مختلف القضايا.

وأضاف البيان أن الأسد وظريف أكدا خلال اللقاء اليوم، أن الضغوطات التي تمارسها بعض الدول الغربية على سوريا وإيران" لن تثني البلدين عن مواصلة الدفاع عن مبادئهما وعن مصالح شعبيهما وأمن واستقرار المنطقة بأكملها".

وأشارا إلى أن "لجوء هذه الدول لسياسة التهديد وممارسة الضغوط على الشعبين السوري والإيراني يعبر عن فشلها في تحقيق المخططات التي كانت قد رسمتها للمنطقة".

SANA

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المصدر: موقع الرئاسة السورية