ظريف في دمشق في زيارة لم يعلن عنها مسبقا

أعلنت طهران اليوم الاثنين، وصول وزير خارجيتها محمد جواد ظريف إلى العاصمة السورية دمشق في زيارة لم يعلن عنها مسبقا.

ونقل مراسلنا في طهران عن الخارجية الإيرانية، أن زيارة ظريف تأتي بدعوة من نظيره السوري وليد المعلم على أن يلتقي الرئيس السوري بشار الأسد ورئيس الوزراء عماد خميس.

ونقلت صحيفة "الوطن" السورية عن مصادر دبلوماسية أن "ظريف سيلتقي المعلم، مع احتمال أن يستقبله الرئيس بشار الأسد".

وربطت تلك المصادر زيارة ظريف "بالتحضيرات الجارية من قبل الجيش السوري وحلفائه، لاستعادة إدلب"، وأشارت "الوطن" إلى أن "هذه الزيارة تأتي قبيل القمة التي ستعقد في إيران في السابع من أيلول الجاري، بين زعماء الدول الضامنة روسيا وإيران وتركيا ويمكن أن يتم خلالها التوصل إلى تفاهمات حول معركة إدلب المقبلة".

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وحسب وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية، تهدف زيارة ظريف إلى إجراء مشاورات مع العديد من المسؤولين السوريين، ولاسيما الرئيس الأسد، حول اجتماع القمة الثلاثي بين تركيا وروسيا وإيران المزمع عقده في طهران يوم الجمعة القادم.

المصدر: RT + صحيفة "الوطن" السورية