احتجاجات كبيرة في شوارع أقدم مدينة يمنية

شهدت مدينة سيئون اليمنية احتجاجات شعبية غاضبة وإغلاقا تاما للشوارع والمحال التجارية، وذلك ضمن تحركات دعت لها قوى يمنية للتنديد بارتفاع أسعار المحروقات والسلع الغذائية.

وأفاد مراسلنا في عدن اليوم بأن العشرات من المحتجين تجمهروا حول المبنى الحكومي في المحافظة، لافتا إلى أن قائد المنطقة الأولى ووكيل المحافظة ألقوا خطابات تحمل بعض الوعود لتهدئة المواطنين.

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وأمس الأحد، أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، عقب اجتماع اللجنة الاقتصادية بحضور نائبه ورئيس الحكومة، توجيهات لمعالجة الوضع الاقتصادي في البلاد بشكل عاجل.

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ووجه هادي الحكومة، بالعمل على تصدير النفط من كل الحقول في مدينة مأرب شرقي البلاد وشبوة جنوب شرقيها وحضرموت شرقيها، والبدء بتصدير الغاز عبر ميناء بلحاف بشبوة.

وسبق توجيهات هادي خروج احتجاجات عدة في جنوب البلاد، على تدهور الوضع الاقتصادي وضعف العملة، حيث قطع المحتجون طرقا رئيسية، وأضرموا النار في إطارات السيارات في مدينة عدن الأحد، وأغلقت المتاجر والمكاتب الحكومية.

المصدر: RT