الحكومة اليمنية تأمر بإيقاف استيراد السلع الكمالية

أعلن وزير الإعلام اليمني معمر بن مطهر الإرياني اليوم أن الحكومة اليمنية أمرت بوقف مؤقت لاستيراد السلع الكمالية، بما في ذلك السيارات في محاولة لرفع قيمة العملة.

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٢- اهم القرارات التي اتخذتها اللجنة الاقتصادية :

- وقف استيراد وتصدير السلع الكمالية، مؤقتاً كالسيارات وما شابهها، وتكليف كلاً من وزارتي المالية والصناعة والتجارة بإعداد قائمة الكماليات الممنوعة من الاستيراد وتعميمها وإعلانها. — معمر الإرياني (@ERYANIM) September 2, 2018

وجاء ذلك في ظل خروج احتجاجات عدة في جنوب البلاد على تدهور الوضع الاقتصادي وضعف العملة، حيث قطع المحتجون طرقا رئيسية وأضرموا النار في إطارات السيارات في مدينة عدن اليوم الأحد، في حين أُغلقت المتاجر والمكاتب الحكومية.

وأضاف الوزير اليمني في بيان حكومي نشره على حسابه في "تويتر"، أن الحكومة أمرت بزيادة قدرها 30 في المئة لرواتب القطاع العام وتشمل هذه الزيادة المتقاعدين والمتعاقدين.

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٥-البدء بإجراءات عاجلة لتصدير " الغاز، كخطوة أولى للوصول إلى تصدير كامل للإنتاج الغازي والنفطي في البلاد

-زيادة المرتبات في القطاع المدني بما في ذلك مرتبات المتقاعدين والمتعاقدين بنسبة 30٪ لما دون الوكيل المساعد،ولا تشمل الزيادة مرتبات السلطات العلياء إبتداءً من سبتمبر 2018 — معمر الإرياني (@ERYANIM) September 2, 2018

المصدر: وكالات