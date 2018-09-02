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الحكومة اليمنية تأمر بإيقاف استيراد السلع الكمالية

مال وأعمال

الحكومة اليمنية تأمر بإيقاف استيراد السلع الكمالية
Reuters Khaled Abdullah
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أعلن وزير الإعلام اليمني معمر بن مطهر الإرياني اليوم أن الحكومة اليمنية أمرت بوقف مؤقت لاستيراد السلع الكمالية، بما في ذلك السيارات في محاولة لرفع قيمة العملة.

وجاء ذلك في ظل خروج احتجاجات عدة في جنوب البلاد على تدهور الوضع الاقتصادي وضعف العملة، حيث قطع المحتجون طرقا رئيسية وأضرموا النار في إطارات السيارات في مدينة عدن اليوم الأحد، في حين أُغلقت المتاجر والمكاتب الحكومية.

وأضاف الوزير اليمني في بيان حكومي نشره على حسابه في "تويتر"، أن الحكومة أمرت بزيادة قدرها 30 في المئة لرواتب القطاع العام وتشمل هذه الزيادة المتقاعدين والمتعاقدين.

المصدر: وكالات

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