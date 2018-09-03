الجيش الليبي يخوض قتالا شرسا مع مسلحين أجانب وسط مدينة درنة

أعلن مصدر عسكري تابع للقيادة العامة للجيش الليبي أن مواجهات عنيفة تدور في المدينة القديمة وسط درنة مع عناصر إرهابية أجنبية.

ونقلت "بوابة الوسط" عن المنذر الخرطوش، مسؤول المكتب الإعلامي في الكتيبة 276 مشاة التابعة للجيش الوطني الليبيي أن العمليات العسكرية لا تزال متواصلة منذ صباح أمس الأول، وأن مسلحي تنظيمات إرهابية يقاتلون باستماتة بسبب تواجد شخصيات إرهابية غير ليبية بارزة في صفوفهم، وأن هؤلاء يتحصنون بالمدينة القديمة والقسم الخلفي من شارع المغار.

إقرأ المزيد

وذكر المصدر أن وحدات الجيش الليبي تحاصر المسلحين في منطقة مساحتها 300 متر فقط، وهي تتقدم ببطء بسبب زرع عبوات ناسفة بالمنطقة، وانتشار القناصة فوق أسطح المباني التي يتحصن بها المسلحون.

وأفاد المتحدث بمقتل ضابطين تابعين للكتيبة 106 جراء الاشتباكات مع الإرهابيين، وإصابة 3 جنود تابعين للكتيبة 276 مشاة، إضافة إلى إصابة جندي يتبع للكتيبة 102.

وأكد المتحدث أن قوات الجيش الليبي تسعى إلى حسم هذه المعركة، وتطهير منطقة درنة القديمة من فلول الإرهابيين.

المصدر: بوابة الوسط