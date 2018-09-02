فرار مئات المعتقلين من سجن في ليبيا

فرّ نحو 400 معتقل إثر أعمال شغب في سجن يقع في الضاحية الجنوبية للعاصمة الليبية طرابلس، التي تشهد مواجهات دامية منذ أسبوع.

وقالت الشرطة في بيان اليوم الأحد إن: "المعتقلين تمكنوا من خلع الأبواب والخروج بعد أعمال شغب"، على هامش المعارك بين مجموعات مسلحة قرب سجن عين زارة، من دون أن تحدد طبيعة الجرائم التي سجن هؤلاء بسببها.

وأضاف البيان أن الحراس، بسبب خشيتهم على حياتهم، لم يتمكنوا من منع السجناء من الفرار.

وأدين معظم المعتقلين في السجن بارتكاب جرائم، أو كانوا من مؤيدي معمر القذافي بارتكاب جرائم قتل خلال الانتفاضة التي أطاحت بنظامه في عام 2011.

وتتواجه مجموعات مسلحة متنافسة منذ الاثنين الماضي بالأسلحة الثقيلة في الضاحية الجنوبية للعاصمة طرابلس. وأسفر القتال عن مصرع ما لا يقل عن 40 شخصا وجرح أكثر من 100 آخرين، وفقا لآخر حصيلة أوردتها وزارة الصحة الليبية مساء الجمعة.

المصدر: أ ف ب