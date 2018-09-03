لندن تحذر من خطر "داعش" على بريطانيا وأوروبا

حذر وزير الدفاع البريطاني غافين ويليامسون، من خطر شن إرهابيي "داعش" في أفغانستان هجمات إرهابية على بريطانيا ودول أوروبية أخرى.

وقال الوزير البريطاني في حديث لـ Sky News الأحد، أثناء زيارته لأفغانستان: "ما نلاحظه هو تهديد مباشر لهذه المجموعات الإرهابية على بريطانيا، ويجب أن نتصرف حتى لا تتكرر هجمات مانشستر أرينا (في مايو 2017)".

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وأضاف: "نرى باستمرار كيف تعمل الجماعات الإرهابية هنا في أفغانستان، ولدينا أيضا أدلة على صلاتهم ليس فقط مع مؤيديهم في بريطانيا، وإنما في القارة الأوروبية بأكملها".

وفي مايو 2017، تبنى تنظيم "داعش" المسؤولية عن تفجير استهدف ملعب "مانشستر أرينا" شمالي بريطانيا، أودى بحياة 22 شخصا وأسقط عشرات الجرحى، في أسوأ هجوم منذ تفجيرات لندن 2005.

المصدر: إنترفاكس