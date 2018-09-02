السعودية تعترض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون

قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي تركي المالكي، إن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت صاروخا باليستيا، أطلقته جماعة الحوثي من صعدة اليمنية باتجاه أراضي المملكة.

وأوضح المالكي، أن الصاروخ أطلق في تمام الساعة السابعة وسبع وعشرين دقيقة (19:27) باتجاه مدينة جازان جنوبي السعودية، لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، ولم ينتج عن اعتراضه أية إصابات.

وأضاف المتحدث العسكري السعودي، أن "هذا العمل العدائي يعد تحديا للقرار الأممي رقم (2216)، والقرار رقم (2231) بهدف تهديد أمن السعودية والأمن الإقليمي والدولي".

وقد بلغ إجمالي الصواريخ الباليستية، التي أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه المملكة العربية السعودية حتى الآن، 185 صاروخا.

المصدر: وكالات