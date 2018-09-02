الجيش السوري يوجه دباباته إلى إدلب

نشرت وكالة "رابتلي" الروسية فيديو لدبابات وأسلحة ثقيلة أخرى تابعة للجيش السوري وهي تتوجه إلى إدلب، ترقبا لبدء عملية عسكرية ضد المسلحين هناك.

ويظهر الفيديو عتاد الجيش السوري في طريقه إلى مواقع قتالية قرب قرية أبو دالي جنوب شرق معرة النعمان بريف إدلب.

ويواصل الجيش السوري حشد قواته في محيط إدلب، وسط توقعات بانطلاق الحملة العسكرية في وقت قريب، وهي لا تزال موضع بحث بين الدول الضامنة لعملية أستانا، لا سيما روسيا وتركيا، حيث تعتبر الأخيرة مسؤولة عن الأوضاع الأمنية في منطقة خفض التوتر في إدلب.

وقال وزير الخارجية السوري وليد المعلم في لقاء خاص مع قناة "RT" أمس إن سوريا لا تتطلع لمواجهة مع تركيا، لكن على الأخيرة أن تفهم أن إدلب محافظة سورية، مشددا على أن تحريرها أولوية الحكومة السورية، وسيتم ذلك سواء بالمصالحات أو بالعمل العسكري.

المصدر: RT