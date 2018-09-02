مقتل 3 جنود سعوديين عند الحدود مع اليمن

أعلنت السعودية اليوم الأحد، عبر وكالتها الإخبارية الرسمية "واس"، مقتل ثلاثة من جنودها عند الحدود مع اليمن.

وقالت الوكالة إن وكيل رقيب فيصل بن عقيل المطيري، والجندي أول أحمد بن محمد يوسف حكمي، قتلا في "الحد الجنوبي دفاعا عن الدين والوطن".

أمير #الرياض بالنيابة ينقل تعازي القيادة لأسرة الشهيد وكيل رقيب فيصل بن عقيل المطيري الذي استشهد بالحد الجنوبي دفاعاً عن الدين والوطن .https://t.co/ELOpVWJssi#واسpic.twitter.com/2eu8aQjxo1 — واس (@spagov) ١ سبتمبر ٢٠١٨

كما أفادت الوكالة في خبر آخر بأن جموع من المصلين في محافظة أحد رفيدة شيعت السبت، جثمان رئيس رقباء خالد سعيد ناصر آل مهدي، أحد منسوبي القوات المسلحة "الذي قتل في الحد الجنوبي".

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ويشهد الشريط الحدودي تصعيدا كبيرا، فقد كثف الحوثيون من هجماتهم الصاروخية على الأراضي السعودية، وأعلنوا تقدمهم في مواقع عسكرية داخل المملكة، الأمر الذي تنفيه قيادة التحالف العربي.

وفي المقابل يواصل طيران التحالف العربي شن عشرات الغارات عند المناطق الحدودية، مستهدفا مواقع الحوثيين على الحدود مع المملكة.

المصدر: وكالات