العثور على آمر المنطقة العسكرية الوسطى في ليبيا مغمى عليه

قال مصدر عسكري ليبي إنه تم العثور على اللواء محمد الحداد آمر المنطقة العسكرية الوسطى المكلف من المجلس الرئاسي، مغمى عليه في بيت شقيقه بمنطقة كرزاز شرقي مصراته.

وأضاف المصدر، أن اللواء الحداد بـ"حالة جيدة وموجود في مستشفى طوارئ مصراته".

وأكدت مصادر عسكرية من مصراتة أمس السبت، اختطاف اللواء الحداد عقب خروجه من اجتماع عسكري في المدينة.

وأوضحت المصادر أن المنطقة العسكرية في مصراته موجودة قرب مزرعة اللواء الحداد ومحل سكنه في منطقة كرزاز، وعقب خروجه من الاجتماع عثر على سيارته وبداخلها هواتفه المحمولة دون معرفة المكان الذي اقتيد إليه.

قوات صلاح بادي تسيطر على معسكر حمزة

وأفاد مصدر عسكري آخر لـ"بوابة الوسط" بأن قوات صلاح بادي سيطرت على معسكر حمزة خلف خزانات النفط بطريق المطار.

ولفت المصدر إلى سيطرة اللواء السابع على منطقتي الكريمية وما يعرف بقصر الملك بعد تخلي الكتيبة 301 المتمركزة في جمعية الدعوة الإسلامية بمنطقة السوالم عنها، مرجحا أن "تبلغ المواجهة أشدها عند هذه الليلة وصباح الغد".

كما أكد سكان مناطق طريق المطار وعين زارة وصلاح الدين بالعاصمة طرابلس، اشتداد أصوات القصف بالسلاح الثقيل، مشيرين إلى إخلاء سكان العمارات السكنية بمنطقة صلاح الدين.

وتشهد العاصمة الليبية طرابلس اشتباكات عنيفة استخدمت فيها الدبابات والمدفعية الثقيلة منذ يوم الخميس، عقب الإعلان عن هدنة لم تدم طويلا فيما أكدت مصادر طبية أن مركزا طبيا واحدا فقط استقبل 41 قتيلا و126 جريحا.

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واندلعت الاشتباكات حول معسكرات في ضواحي طرابلس الجنوبية بين تشكيلات مسلحة متمركزة في طرابلس، بينها كتيبة "ثوار طرابلس" والكتيبة 301، وكتيبة "دبابات بوسليم"، وقوات مهاجمة تتبع اللواء السابع مشاة المتمركز في مدينة ترهونة الواقعة جنوب شرق العاصمة، وتتبع جميع هذه التشكيلات رسميا حكومة الوفاق الوطني.

المصدر: بوابة الوسط +وكالات