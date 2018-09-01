اختطاف آمر المنطقة العسكرية الوسطى في ليبيا

أكدت مصادر عسكرية من مصراته في ليبيا، اختطاف اللواء محمد الحداد آمر المنطقة العسكرية الوسطى المكلف من قبل المجلس الرئاسي، عقب خروجه من اجتماع عسكري في المدينة.

وأشارت المصادر، إلى أن الحداد "كان يحضر اجتماعا في المنطقة العسكرية الوسطى بمدينة مصراته، ووقعت مشادة كلامية مع بعض المجموعات، والتي رفضت إرسال قوات إلى طرابلس تنفيذا لقرار القائد الأعلى للجيش الليبي فائز السراج الصادر، بشأن تكليف آمر المنطقة العسكرية الغربية وآمر المنطقة العسكرية الوسطى بالإشراف على وقف إطلاق النار في العاصمة".

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وأوضحت المصادر أن المنطقة العسكرية بمصراته موجودة بالقرب من مزرعة اللواء الحداد ومحل سكنه في منطقة "كرزاز"، وعقب خروجه من الاجتماع عثر على سيارته وبداخلها هواتفه المحمولة دون معرفة المكان الذي اقتيد إليه.

وشددت المصادر، على أنه يجري التحقق من كاميرات المراقبة الموجودة في الطريق لمعرفة الجهة المسؤولة عن عملية خطف اللواء محمد الحداد.

المصدر: بوابة الوسط