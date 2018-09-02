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اليمنيون يغلقون شوارع عدن

أخبار العالم العربي

اليمنيون يغلقون شوارع عدن
AFP SALEH AL-OBEIDI
عدن- أرشيف
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شهدت العاصمة اليمنية المؤقتة عدن اليوم الأحد، إغلاق عدد من الشوارع بالحجارة والإطارات المشتعلة، احتجاجا على انهيار العملة والأوضاع الاقتصادية المتردية في البلاد.

وأفاد مراسلنا في عدن بأن المحتجين قطعوا الشارع الرئيسي في المعلا أهم وأقدم شوارع المدينة، بالإضافة إلى شوارع أخرى في المدينة وذلك للتعبير عن غضبهم من الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية وانهيار العملة.

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المصدر: RT

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