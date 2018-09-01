الصدر: لا عودة للمحاصصة وخلطة العطار في الحكومة المقبلة

عبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن رفضه للعودة إلى حكومة المحاصصة والهيئات الاقتصادية في العراق، مشددا على أنه سيذهب إلى المعارضة حال فشلت جهود تشكيل حكومة تكنوقراط.

وقال الصدر عبر تغريدة على حسابه في "تويتر" اليوم السبت: "لن نعود للمربع الأول، فلا عودة للمحاصصة والطائفية والعرقية والفساد والهيئات الاقتصادية وخلطة العطار".

وأضاف الصدر وهو يتزعم تحالف "سائرون" الفائز في الانتخابات البرلمانية التي جرت في الـ12 من مايو الماضي، أن الحكومة القادمة يجب أن تكون حكومة تكنوقراط، "وإن عادوا فلن نشاركهم ولن نشركهم بل سنعارضهم عبر قبة مجلس النواب بل حكومة ذات قرار عراقي تخدم المواطن عبر وزارات تكنوقراط".

وتشهد الساحة السياسية العراقية حراكا واسعا بين القوى الفائزة بالانتخابات البرلمانية، لتشكيل الكتلة الأكبر تمهيدا لتكليفها بتشكيل الحكومة المقبلة.

المصدر: RT + السومرية نيوز