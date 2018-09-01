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طهران تنفي تزويدها أي جماعة عراقية بالصواريخ

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طهران تنفي تزويدها أي جماعة عراقية بالصواريخ
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نفى معاون رئيس الأركان الإيراني الفريق قدير نظامي لـRT أن تكون طهران قد زودت أي جماعة بالصواريخ في العراق، مؤكدا أن ما يشاع بهذا الصدد ليس إلا ترويجا أمريكيا وغربيا.

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 وقال نظامي: "لم تزود طهران أي جماعة في العراق بالصواريخ وما يحكى بهذا الصدد، شائعات هدفها النيل من الجمهورية الإسلامية والواقع أن أمريكا والغرب يوجهون توزيع الأسلحة ويطلقون هذه الدعايات".

وتابع نظامي أن "أمريكا لا تستطيع بدء الحرب على إيران وهي تعلم أنها إذا بدأت الحرب على إيران، فلن تنتهي بيدها". 

ورجح نظامي وجود مئة وعشرين ألف إرهابي في سوريا ونحو عشرين ألفا لا يزالون داخل العراق.

وأضاف: "كانت هناك معلومات مختلفة حول أبو بكر البغدادي وحتى في مركز تبادل المعلومات. وصلتنا معلومات و أخبار تشير إلى قتل هذا الإرهابي لكن إلى الآن لا نستطيع أن نعطي معلومات دقيقة بهذا المجال".

وانعقد في بغداد اليوم مركز المعلومات الرباعي المشترك الخاص بتبادل المعلومات الاستخباراتية، بين العراق وروسيا وإيران وسوريا.

ويشارك في الاجتماع وفد عن وزارة الدفاع الروسية، وآخر عن الدفاع السورية بقيادة اللواء سليم خليل حربا، وعن إيران بقيادة معاون رئيس الأركان للشؤون الدولية قدير نظامي، إضافة إلى قادة عسكريين عراقيين.

ويأتي هذا الاجتماع استكمالا للتفاهمات السابقة بين الدول الأربع حول مواجهة الجماعات الإرهابية في المنطقة.

المصدر: RT 

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