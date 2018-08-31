ليبيا تغلق مطار طرابلس عقب استهدافه بصواريخ

أعلن المتحدث باسم الخطوط الجوية الليبية، إغلاق مطار العاصمة طرابلس، عقب إطلاق عدد من الصواريخ باتجاهه، فيما وردت أنباء عن سقوط ضحايا مدنيين نتيجة قصف الأحياء السكنية بالمدينة.

وأشار المتحدث، إلى أن إدارة الطيران غيرت مسار الرحلات الجوية إلى مطار مدينة مصراته، التي تبعد مسافة 190 كيلومترا شرق العاصمة، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأكد المسؤول الليبي، على أن مطار "معيتيقة" في الضاحية الشرقية لطرابلس سيغلق لمدة 48 ساعة.

من جهته، أشار مراسلنا نقلا عن شهود عيان، سقوط عدد من القذائف على بعض الأحياء بطرابلس، مشيرين إلى سقوط ضحايا مدنيين.

وتشهد العاصمة الليبية طرابلس اشتباكات عنيفة منذ يوم الخميس، عقب الإعلان عن هدنة لم تدم طويلا، فيما أكدت مصادر طبية أن مركزا طبيا واحدا فقط استقبل 41 قتيلا و126 جريحا.

يذكر أن اشتباكات عنيفة استخدمت فيها الدبابات والمدفعية الثقيلة دارت حول معسكرات في ضواحي طرابلس الجنوبية بين تشكيلات مسلحة متمركزة في طرابلس، بينها كتيبة "ثوار طرابلس" والكتيبة 301، وكتيبة "دبابات بوسليم"، وقوات مهاجمة تتبع اللواء السابع مشاة المتمركز في مدينة ترهونة الواقعة جنوب شرق العاصمة، وتتبع جميع هذه التشكيلات رسميا حكومة الوفاق الوطني.

المصدر: رويترز + وكالات