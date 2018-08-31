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موغيريني: لن تصل الأموال الأوروبية إلى سوريا إلا بعد إطلاق عملية سياسية

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موغيريني: لن تصل الأموال الأوروبية إلى سوريا إلا بعد إطلاق عملية سياسية
Reuters Francois Lenoir
الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني
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أعلنت الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، أن الاتحاد سيخصص أمواله لإعادة أعمار سوريا شريطة بدء العملية السياسية الدائمة تحت رعاية أممية.

وقالت موغيريني أثناء مؤتمر صحفي جمعها بوزيرة خارجية النمسا كارين كانسل، اليوم الجمعة: "وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي ناقشوا أثناء المحادثات في فيينا، سبل زيادة المساعدات الإنسانية للسوريين، بمن فيهم داخل سوريا، مع الحفاظ على الموقف الواضح المتمثل في أن أموال الاتحاد الأوروبي ستصل إلى سوريا لإعادة أعمارها فقط بعد إقامة العملية السياسية الثابتة هناك تحت رعاية الأمم المتحدة.

كما أكدت موغيريني ضرورة تفادي تصاعد الأعمال القتالية في مدينة إدلب السورية.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي سيعقد اجتماعا حول سوريا على المستوى الوزاري، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

المصدر: نوفوستي

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