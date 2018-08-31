سرقة حذاء نائب برلماني أثناء صلاة الجمعة في مصر
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kq0j
حدثت واقعة غريبة أثناء صلاة الجمعة بمسجد ناصر في مدينة بنها بمحافظة القليوبية في مصر، حيث سرق حذاء نائب برلماني من أمام المسجد عقب انتهاء الصلاة.
وسرق حذاء النائب البرلماني عقب انتهاء الصلاة، خلال تواجد وزير الأوقاف ومحافظ القليوبية بنفس المسجد، بمناسبة الاحتفالات بالعيد القومي للقليوبية.
وتحتفل المحافظة سنويا بالعيد القومي في الثلاثين من شهر أغسطس، حيث أن ذلك التاريخ يواكب افتتاح القناطر الخيرية سنة 1868 التي تعد من مميزات المحافظة، حيث يتوافد عليها السياح والزوار من مختلف أنحاء الجمهورية لمشاهدة المناظر الطبيعية والمنتزهات والحدائق التي تغطي مساحة حوالي 500 فدان بالمدينة.
المصدر: المصري اليوم
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)