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برلمان مصر يسقط العضوية عن نائبة

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برلمان مصر يسقط العضوية عن نائبة
Reuters Mohamed Abd El Ghany
البرلمان المصري
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قرر مجلس النواب المصري، الثلاثاء، إسقاط عضوية النائبة سحر الهواري بسبب صدور حكم قضائي ضدها من محكمة الجنايات، يقضي بسجنها 5 أعوام في قضية إشهار إفلاس.

وقال رئيس مجلس النواب المصري علي عبدالعال، إن المجلس قرر إسقاط عضوية النائبة بعد ورود تقرير من اللجنة الدستورية يفيد بأن محكمة النقض قررت في جلستها المنعقدة في 5 يوليو الماضي، قبول الطعن المقدم من النائبة شكلا ورفضه مضمونا.

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وأضاف أن قواعد وإجراءات إسقاط العضوية تطبق منذ 1924 وحتى الآن، وفق قواعد تطبق بالبرلمانات المختلفة سواء الكونغرس الأمريكي أو العموم البريطاني أو بالهند.

وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب المصري، قد وافقت العام الماضي على إسقاط عضوية النائب سحر الهواري.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

// 26.06.2018 по тикету 15478

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