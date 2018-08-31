بالصور.. نجران تجمع شظايا الصاروخ الحوثي 184 في شوارعها

نشرت وسائل إعلام سعودية صورا لشظايا صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون مساء الخميس باتجاه مدينة نجران جنوب غربي السعودية.

twitter.com/emara_najran

وأعلن التحالف العربي في اليمن مساء أمس اعتراض قوات الدفاع الجوي الملكي لصاروخ باليستي أطلق من مدينة عمران اليمنية تجاه نجران.

twitter.com/emara_najran

twitter.com/emara_najran

twitter.com/emara_najran

twitter.com/emara_najran

وقال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي: "الصاروخ أطلق بطريقة متعمدة، لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان في مدينة نجران، وتمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض الصاروخ وتدميره، دون وقوع ضحايا".

twitter.com/emara_najran

وأضاف المالكي، أنه ونتيجة لاعتراض الصاروخ وتدميره في الجو، تناثرت شظاياه في الأحياء السكنية، مما تسبب في إصابة 7 أشخاص وإحداث أضرار في محلات تجارية ومركبتين.

twitter.com/emara_najran

يذكر أن إجمالي عدد الصواريخ الباليستية التي أطلقها الحوثييون باتجاه السعودية، قد وصل إلى 184 صاروخا منذ اندلاع النزاع اليمني، وتدخل التحالف العربي.

المصدر: جريدة الرياض