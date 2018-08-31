بالصور.. نجران تجمع شظايا الصاروخ الحوثي 184 في شوارعها
نشرت وسائل إعلام سعودية صورا لشظايا صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون مساء الخميس باتجاه مدينة نجران جنوب غربي السعودية.
وأعلن التحالف العربي في اليمن مساء أمس اعتراض قوات الدفاع الجوي الملكي لصاروخ باليستي أطلق من مدينة عمران اليمنية تجاه نجران.
وقال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي: "الصاروخ أطلق بطريقة متعمدة، لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان في مدينة نجران، وتمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض الصاروخ وتدميره، دون وقوع ضحايا".
وأضاف المالكي، أنه ونتيجة لاعتراض الصاروخ وتدميره في الجو، تناثرت شظاياه في الأحياء السكنية، مما تسبب في إصابة 7 أشخاص وإحداث أضرار في محلات تجارية ومركبتين.
يذكر أن إجمالي عدد الصواريخ الباليستية التي أطلقها الحوثييون باتجاه السعودية، قد وصل إلى 184 صاروخا منذ اندلاع النزاع اليمني، وتدخل التحالف العربي.
المصدر: جريدة الرياض