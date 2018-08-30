تحذيرات من موجة كوليرا ثالثة قد تجتاح اليمن

أعلنت وزارة الصحة في صنعاء ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بمرض الكوليرا إلى 73 شخصا خلال الشهرين الماضيين في اليمن، فيما حذرت الأمم المتحدة من احتمال حدوث موجة جديدة من الوباء.

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وأكد ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، للصحفيين اليوم الخميس، أن المنظمة سجلت قرابة 120 ألف حالة يشتبه بأنها ناجمة عن الإصابة بالكوليرا في اليمن في الفترة من يناير الماضي حتى أغسطس الجاري.

وأشارت المنظمة الدولية إلى أن الزيادة المسجلة في معدل الإصابات خلال الأسابيع الأخيرة تثير مخاوف من احتمال تفشي الموجة الثالثة من هذا الوباء، خاصة مع زيادة كثافة هطول الأمطار المتوقعة قريبا في البلاد.

وأضاف دوجاريك أن عدد الإصابات المشتبه بها تجاوز المليون ومئة حالة منذ أبريل 2017، في حين تسببت الكوليرا بوفاة أكثر من ألفي يمني في تلك الفترة.

وحتى الآن قامت مؤسسات إنسانية في اليمن بتلقيح نحو 400 ألف شخص ضد وباء الكوليرا في المناطق الشديدة الخطورة في الحديدة وإب في محاولة لتطويق انتشار المرض .

المصدر: أ ف ب + أ ب













