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تحذير أممي من موجة "كوليرا" جديدة في اليمن

أخبار العالم العربي

تحذير أممي من موجة
Reuters Khaled Abdullah
مركز علاج الكوليرا في صنعاء، اليمن
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حذرت الأمم المتحدة من تفشي موجة جديدة من وباء الكوليرا في اليمن، داعية إلى حماية المدنيين ومرافق البنية الأساسية في هذا البلد.

وأعلنت المنظمة أن التقارير الأخيرة المتوفرة لديها تفيد بتزايد عدد الحالات المصابة بالكوليرا، بسبب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للمياه والصرف الصحي والخدمات الصحية.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان له، إن استجابة الشركاء في مجال العمل الإنساني تهدف إلى تجنب تفشي الوباء على نطاق واسع، مشيرا إلى أنه تم تطعيم أكثر من 385 ألف شخص ضد الكوليرا في مقاطعات بمحافظتي الحديدة وإب.

وشدد أيضا على ضرورة الامتثال للقانون الإنساني الدولي، الذي يحتم حماية المدنيين وبنيتهم الأساسية.

وأشارت الأمم المتحدة إلى تسجيل أكثر من مليون حالة إصابة مشتبهة بالكوليرا، منذ أبريل عام 2017 وحتى الآن، فضلا عن أكثر من 2300 حالة وفاة مرتبطة بهذا المرض.

المصدر: وكالات

 

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