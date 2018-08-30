إسرائيل لن تلتزم بالاتفاقات الدولية حول سوريا بعد الحرب!

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أن إسرائيل لن تلتزم بأي اتفاقيات قد يتوصل إليها المجتمع الدولي بشأن سوريا بعد انتهاء الحرب.

وقال ليبرمان خلال زيارة تفقدية لمنطقة الحدود الإسرائيلية مع لبنان، اليوم الخميس: "رأينا اجتماعات عدة هنا وهناك، في أنقرة وجنيف وأماكن أخرى أيضا. هم يتكلمون عن إعادة تشكيل سوريا بعد معركة إدلب".

وتابع قائلا: "فيما يتعلق بدولة إسرائيل، مع كل الاحترام والتقدير لكافة الاتفاقيات والتفاهمات، إنها غير ملزمة لنا".

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وأكد ليبرمان أن "ما يلزمنا هو فقط المصالح الأمنية لدولة إسرائيل. وجميع التفاهمات والاتفاقيات التي يتم التوصل إليها في مختلف الأماكن هي ببساطة غير ذات صلة من وجهة نظرنا"، مضيفا أن إسرائيل ستلتزم بكل الاتفاقيات السابقة مع دمشق.

وذكر ليبرمان كذلك أنه رصد أكثر من 60 مليون دولار لتعزيز الدفاع المدني في المنطقة على الحدود مع لبنان، وخصوصا لتحسين الملاجئ وتحصين "المؤسسات التعليمية" ضد الانفجارات.

وكانت إسرائيل قد أعلنت في وقت سابق أنها ستواصل الإجراءات ضد الحضور العسكري الإيراني في سوريا على الصعيدين العسكري والسياسي، وذلك عقب تأكيد طهران أن خبراءها العسكريين سيبقون في سوريا وتوقيع اتفاقية التعاون الدفاعي بين طهران ودمشق.

المصدر: فرانس برس