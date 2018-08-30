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مركز المصالحة: محافظة إدلب لم تشهد أي عملية نزوح مؤخرا

أخبار العالم العربي

مركز المصالحة: محافظة إدلب لم تشهد أي عملية نزوح مؤخرا
AFP
اللاجئون السوريون في لبنان - أرشيف
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أعلن المركز الروسي للمصالحة، اليوم الخميس، أن محافظة إدلب في شمال غربي سوريا لم تشهد أي عملية نزوح في الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، أن أكثر من 200 لاجئ سوري عادوا إلى  سوريا قادمين من لبنان، كما أن أكثر من ألف شخص من النازحين في الداخل السوري عادوا إلى مناطقهم الأصلية.

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وجاء في البيان أيضا، أن "الوحدات الهندسية العسكرية تمكنت خلال اليوم الماضي من تأمين وإزالة الألغام في عدة مناطق منها تلبيسة والحميدية والغور في محافظة حمص، وتدمير أكثر من 48 مادة متفجرة من بينها 15 عبوة من صنع يدوي".

وعاد إلى سوريا من الخارج، منذ سبتمبر عام 2015، ما يقارب 250 ألف مهاجر، من بينهم 71 ألف امرأة و أكثر من 121 ألف طفل.

المصدر: نوفوستي

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