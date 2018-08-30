مبادرة أردنية سويدية لإنقاذ الأونروا

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الخميس، إن بلاده تعمل على عقد مؤتمر نهاية الشهر المقبل في نيويورك، لدعم (الأونروا) التي تعاني عجزا ماليا، يفوق 200 مليون دولار.

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وأضاف الصفدي خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع المفوض العام للوكالة بيير كرينبول، في العاصمة الأردنية "نقوم في 27 من الشهر القادم وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتنظيم مؤتمر برعاية أردنية سويدية، وبرعاية الاتحاد الأوروبي واليابان وتركيا، بهدف حشد الدعم المالي والسياسي للأونروا".

وأفاد الصفدي، بأن الدعم المالي لسد العجز، ولوضع خطة تضمن تمويلا مستمرا ومتواصلا للوكالة، على مدى السنوات القادمة.

موضحا أن المملكة ستقوم بالدعوة، لعقد جلسة طارئة لمجلس وزراء دول الخارجية العرب، وذلك على هامش الدورة العادية التي ستعقد في العاشر من الشهر القادم.

وحضّ الصفدي المجتمع الدولي على القيام بكل ما يستطيعه، لضمان توفير الدعم اللازم للوكالة، حتى تتمكن من القيام بدورها باستمرار.

من جهته قال كرينبول "نحن نتحدث عن دعم بشر، لا يمكن أن نتخلى عن 5,3 مليون لاجئ فلسطيني، لديهم حقوق وواجهوا لسنوات وعقود طويلة محنة وظلما هائلين".

وتابع المفوض العام للوكالة"نحن مصممون على الاستمرار بدورنا، الذي فوضنا به من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، طالما أنه لم يتم ايجاد حل عادل ودائم بعد، للصراع الإسرائيلي الفلسطيني".

وكشف كرينبول أن الوكالة بدأت هذا العام، بعجز مالي يتجاوز 446 مليون دولار، وهو وضع حرج جدا لمنظمة إنسانية. مؤكدا أنها تمكنت من تأمين 238 مليون دولار في النصف الأول من 2018، ما سمح للوكالة ببدء العام الدراسي، وبالتالي لازالت تحتاج إلى أكثر من200 مليون دولار لاستكمال هذا العام، لهذا السبب تحتاج الوكالة لمؤتمر نيويورك.

المصدر: صحيفة الغد الأردنية