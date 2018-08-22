 
مباشر

الأونروا تحتاج 270 مليون دولار لسد عجزها

أخبار العالم العربي

الأونروا تحتاج 270 مليون دولار لسد عجزها
Reuters Stringer
صورة من الأرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/koom

أعلنت الأمم المتحدة أن وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تواجه عجزا في ميزانيتها قدره 270 مليون دولار، ما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة بالنسبة للوضع الإنساني بالمنطقة.

وقالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري دي كارلو خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي: "دائما نحيط أعضاء مجلس الأمن علما بالمشاكل المالية غير المسبوقة التي واجهتها الأونروا".

وأضافت أن "الأمين العام حذر من أنه إن لم نتمكن من تغطية عجز ميزانية الأونروا بمبلغ 270 مليون دولار، سنواجه تداعيات جدية على الوضع الإنساني، ما سيؤثر سلبا على الاستقرار بالمنطقة".

ودعت المسؤولة المجتمع الدولي إلى بذل قصارى الجهود لسد عجز ميزانية الأونروا.

إقرأ المزيد
المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي هايلي تهاجم الدول العربية والإسلامية بسبب فلسطين!

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت الولايات المتحدة في يناير الماضي تقليص الدعم المالي للأونروا من 350 إلى 60 مليون دولار، لـ "حث الفلسطينيين على استئناف المفاوضات مع إسرائيل"، حسب إعلان واشنطن.

وجدير بالذكر أن المساهمة الأمريكية كانت تشكل نحو 50 بالمئة من ميزانية الوكالة في العام الماضي.

المصدر: تاس

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا