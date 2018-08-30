البحرية الأمريكية تضبط مئات الأسلحة في قارب بخليج عدن

ذكر مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية، أن القوات البحرية ضبطت مئات من قطع الأسلحة الفردية بينها بنادق كلاشنيكوف في قارب شراعي بخليج عدن.

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وأضاف المسؤول أن طاقم المدمرة "جيسون دونام" صعد إلى القارب الذي لم يكن يرفع أي علم، ويطفو بلا طاقم.

وذكر أن البحرية الأمريكية وسفنا تابعة لدول حليفة نفذت عمليات مماثلة في الماضي وضبطت مخدرات وممنوعات في قوارب كانت تطفو في المنطقة.

المصدر: رويترز