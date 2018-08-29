 
مباشر

وقف أعمال البناء في "سد النهضة" الإثيوبي

أخبار العالم العربي

وقف أعمال البناء في
Globallookpress Gioia Forster
سد النهضة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kpqg

دخل عمال بناء سد النهضة الإثيوبي في إضراب عام أدى إلى توقف أعمال البناء، بالتزامن مع إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي حمد، وجود مشاكل تواجه إدارة السد.

وقال المدير العام للمشروع، إفريم ولد كيدان، إن موظفي السد نظموا إضرابا عاما على مدى الأيام الثلاثة الماضية بطلب زيادة الرواتب وتحسين المعيشة، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية.

إقرأ المزيد
سد النهضة كيف ستتعامل مصر مع "سد النهضة" بعد إعلان الفشل؟

وفي اتصال للتلفزيون الإثيوبي، قال موظفون إنهم وضعوا بصماتهم على هذا المشروع القومي، ولكن المقاول لم يلب رغبتهم في زيادة الرواتب، ما أدى إلى زيادة أعبائهم المعيشية.

وقال مدير المشروع  إن المناقشات تجرى لحل المشكلة مع المقاولين والعمال، معربا عن أمله بأن يعود العمال إلى عملهم.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، قد أكد تأخر عملية بناء سد النهضة بسبب "الإدارة الفاشلة للمشروع"، وحمل شركة "ميتيك" التابعة لوزارة الدفاع في إثيوبيا المسؤولية عن ذلك، وفسخ التعاقد معها.

المصدر: ena

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

برأيك هل اشتعلت حرب الجواسيس بين إيران والدول المعادية لها؟