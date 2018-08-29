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السعودية: تحرير رهائن احتجزوا في أماكن مهجورة

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السعودية: تحرير رهائن احتجزوا في أماكن مهجورة
Reuters Fahad Shadeed
عناصر من الشرطة السعودية - أرشيف
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أكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، عن تحرير عدد من المقيمين من الجنسية البنغالية احتجزهم مواطنوهم العاملين في المملكة بهدف ابتزاز ذويهم في بلدانهم.

وأشار المسؤول السعودي إلى أنه "وعقب تكثيف التحريات تمكنت القوات الأمنية من القبض على المتهمين وعددهم 4 أشخاص تراوحت أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس".

وأضاف، "ضبطت بحوزتهم مبالغ مالية وعملات متنوعة من مختلف الفئات ومركبة مسروقة".

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وأشار المتحدث باسم الشرطة إلى أن المتهمين أقروا بارتكاب 16 جريمة احتجاز لأشخاص من الجنسية البنغالية، وأن هدفهم كان الحصول على الفدية من ذوي المعتقلين لإخلاء سبيل ابنائهم.

وتمت إحالة المتهمين لفرع النيابة العامة في السعودية لاتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم.

المصدر: الرياض

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