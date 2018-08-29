الجبير حول موقف واشنطن من "إس-400": السعودية لا تساوم بأمنها وعقيدتها

أكد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أن بلاده تجري مشاورات مع روسيا حول شراء أسلحة دفاعية منها، مشددا على أن المملكة لا تساوم بأمنها رغم أي ضغوط من حلفائها حتى الولايات المتحدة.

وقال الجبير، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، عقب لقائهما في موسكو اليوم الأربعاء، ردا على سؤال من مراسل "RT" حول الانتقادات التي وجهتها واشنطن لحلفائها الذين ينوون شراء منظومات "إس-400" الصاروخية الروسية للدفاع الجوي وما إذا كانت السعودية تواجه ضغوطا مماثلة في مسألة انتهاج سياساتها المستقلة في هذا المجال: "هناك أمران لا نساوم في المملكة عليهما، وهما عقيدتنا وأمننا".

وتابع الجبير: "إن قيادتنا تسعى دائما لتوفير أفضل المعدات الدفاعية لقواتها المسلحة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة والمملكة العربية السعودية وشعبها".

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وأضاف موضحا: "إننا نتواصل ونتشاور ونشتري معدات دفاعية من الدول الصديقة العديدة بما فيها روسيا، والمشاورات بين المسؤولين السعوديين والروس فيما يتعلق بالمنظومات الدفاعية المختلفة التي تنظر إليها المملكة قائمة ولا أريد أن أعلق على هذا الموضوع بالتفاصيل وأتركها للأخصائيين بهذا الشأن".

كما أكد الجبير: "وفيما يتعلق بالتشاور وتبادل الآراء بيننا وبين الدول الصديقة، إن كانت الولايات المتحدة أو روسيا، فهذا أمر نتعامل معه كأصدقاء بشكل خاص وليس أمام الإعلام".

وأعلن مساعد الرئيس الروسي لشؤون التعاون التقني العسكري، فلاديمير كوجين، في فبراير الماضي، أنه تم التوقيع على الوثائق الخاصة بتوريد دفعة المنظومات الصاروخية الروسية من طراز "إس-400" للدفاع الجوي إلى السعودية، كما جرى تنسيق كل معايير الاتفاق المناسب.

لكن مدير الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، دميتري شوغايف، ذكر في 23 أغسطس الجاري لـ"RT" أن قضية بيع منظومة "إس-400" للسعودية معلقة.

وقال: "أما بالنسبة لقضية بيع منظومة إس-400 إلى السعودية فلا تزال معلقة، لأن امتلاك مثل هذه المنظومة مكلف ماديا، ويتطلب كثيرا من الدراسات حتى يتم اتخاذ القرار المناسب لبيعها أو شرائها. يجب أن تكون هناك ظروف ملائمة لذلك".

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وتجري الأنباء عن المفاوضات حول هذا الشأن بين الجانبين في الوقت الذي توجه فيه الولايات المتحدة انتقادات حادة لحلفائها الذين اتفقوا مع روسيا على شراء أسلحة منها.

وحذرت السلطات الأمريكية بصورة خاصة الحكومة التركية لتوقيعها صفقة حول شراء بطاريتين من منظومات "إس-400"، مصرحة بأن هذا الأمر يثير قلق واشنطن لا سيما أن هذه الأسلحة لا تتناسب مع الأنظمة الدفاعية التي تستخدمها دول حلف "الناتو".

وأكدت الولايات المتحدة مرارا في وقت سابق، بما في ذلك على لسان وزير خارجيتها، مايك بومبيو، عزمها على منع عقد الدول الحليفة لها صفقات حول شراء منظومات "إس-400" الروسية، مهددة بفرض عقوبات عليها.

المصدر: RT