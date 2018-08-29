الحوثي يظهر في خطاب تلفزيوني بعد أنباء عن إصابته بغارة للتحالف

ظهر زعيم جماعة "أنصار الله" الحوثية، عبد الملك الحوثي، في خطاب تلفزيوني مباشر جرى اليوم الأربعاء إثر تداول بعض المواقع الإخبارية العربية أنباء عن مقتله.

وألقى الحوثي الأربعاء كلمة بثتها قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله" بمناسبة بعيد الولاية المعروف أيضا كعيد الغدير.

وقال الحوثي في الخطاب إ يوم الغدير مناسبة عظيمة الشأن وبالغة الأهمية وأن أهميته تدرك من النصوص القرآنية والبلاغ الذي أعلنه رسول الله عليه السلام.

وأضاف الحوثي أن الشعب اليمني اعتاد على أن يحتفل بهذه المناسبة على مر التاريخ بحكم هويته الإيمانية وتمسكه بمبادئ الإسلام.

ويأتي هذا الخطاب المعلن عنه مسبقا من قبل "المسيرة" بعد أيام من نشر تقارير إعلامية تحدثت عن إصابة الحوثي بغارات لمقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية استهدفت مخبأ له في مران، مسقط رأسه.

ولم يظهر زعيم الحوثيين في خطاب متلفز من فترة، وخاطب أنصاره بخطاب صوتي في مناسبة العيد قبل أيام.

المصدر: وسائل إعلام يمنية وسعودية