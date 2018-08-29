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لافروف والجبير يؤكدان ضرورة تسوية نووي إيران سياسيا

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لافروف والجبير يؤكدان ضرورة تسوية نووي إيران سياسيا
Reuters Maxim Shemetov
وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والسعودي عادل الجبير
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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عقب مباحثات مع نظيره السعودي عادل الجبير أن موسكو والرياض تجتمعان على ضرورة تسوية الوضع حول الاتفاق النووي الإيراني بوسائل سياسية دبلوماسية.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السعودي عقد اليوم الأربعاء: "لقد تبادلنا الآراء بشأن الوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، إننا مهتمون بمعالجة الوضع عبر وسائل سياسية والدبلوماسية".

من جانبه، أكد الجبير أن الاتفاق النووي مع إيران ضعيف ولا يشمل برنامج الصواريخ الباليستية، مشددا على أن الرياض تؤيد فرض المزيد من العقوبات على طهران.

وقال: "فيما يتعلق بإيران، أوضحنا موقفنا بأن الاتفاق النووي ضعيف، خاصة أنه ينتهي في 2025 مما يشكل خطرا كبيرا على المنطقة"​​​.

وأضاف الجبير: "كما أوضحت أن الاتفاق لا يشمل دعم إيران للإرهاب وانتهاك القرارات الأممية التي تتعلق بالصواريخ الباليستية، نرى أن إيران تستحق فرض المزيد من العقوبات".

المصدر: وكالات

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