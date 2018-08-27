تقرير: قوات الدفاع الجوي السوري ترفع مستوى تأهبها للدرجة القصوى

أفاد موقع "المصدر نيوز" الإخباري بأن الجيش السوري رفع مستوى تأهب قواته للدفاع الجوي إلى الدرجة القصوى في مناطق مختلفة من البلاد.

ونقل الموقع، المختص في مراقبة الأوضاع في الشرق الأوسط وخاصة النقاط الساخنة بالمنطقة، عن مصدر عسكري في مطار المزة قرب دمشق، أن القوات المنتشرة هناك تلقت أمرا بالاستعداد لهجوم محتمل على العاصمة السورية.

وأشار الموقع إلى أن مصادره لم توضح سبب رفع درجة تأهب قوات الدفاع الجوي السورية، إلا أنه رجح أن يكون هذا الإجراء مرتبطا بالتقارير حول الضربة المرتقبة على البلاد من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.

وعلى مدار الأيام الماضية حذرت وزارة الدفاع الروسية مرارا من أن المسلحين في محافظة إدلب، التي تخضع 70 بالمئة من أراضيها لسيطرة جماعات غير شرعية، تعمل بالتعاون مع عناصر من منظمة "الخوذ البيضاء" والاستخبارات البريطانية، على إعداد استفزاز كيميائي بغرض اتهام السلطات في دمشق بشن هجوم باستخدام مواد سامة، مشيرة إلى أن هذا الحادث سيوظف لاستغلاله ذريعة لضربة أمريكية بريطانية فرنسية على سوريا.

واعتبرت وزارة الدفاع الروسية أن هذه العملية قد تجري لتغطية هجوم كبير للمسلحين في إدلب على مواقع الجيش السوري في محافظتي حماة وحلب المجاورتين.

كما أفادت الدفاع الروسية في هذا السياق بأن الولايات المتحدة عززت في الفترة الماضية مجموعة قواتها الضاربة في مياه البحر الأبيض المتوسط استعدادا لشن ضربتها الصاروخية على سوريا.

المصدر: المصدر نيوز + وكالات