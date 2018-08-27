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جريمة غريبة تهز الشارع المصري

أخبار العالم العربي

جريمة غريبة تهز الشارع المصري
Reuters Amr Dalsh
الشرطة المصرية
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ألقت مباحث القاهرة القبض على تاجر وابنته واثنين من أصدقائه بتهمة قتل خطيب ابنته وإخفاء جثته بدفنها أسفل بلاط شقة مستأجرة في مدينة الرحاب لمنع تسرب الرائحة.

وتبين من تحريات المباحث أن أسباب الجريمة انتقاما من المجني عليه الذي حاول ابتزاز والد خطيبته للحصول منه على مبالغ مالية نظير عدم إبلاغ الشرطة عنه بتزوير بطاقة الرقم القومي الخاصة به للتهرب من أحكام جنائية تصل إلى 25 سنة سجنا.

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وأفادت تحريات المباحث، أن الجناة استدرجوا الشاب إلى شقة في الرحاب، وأن خطيبته كان اللاعب الرئيسي في العملية وفور وصوله حضر والدها واثنان من أصدقائه وأردوه قتيلا وحفروا قبرا له داخل مطبخ الشقة ودفنوا جثته.

وتمكنت الشرطة بعد أن تلقت بلاغا بتغيب الشاب، من العثور على جثته من خلال التحقيق مع خطيبته التي انهارت واعترفت بالجريمة بعد تضييق الخناق عليها.

المصدر: الوطن

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