عون: يجب عدم ربط عودة اللاجئين السوريين بحل أزمة بلدهم

اتفق رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، ورئيس الاتحاد السويسري، آلان بيرسيه، "على ضرورة تفعيل العلاقات الثنائية على مختلف الصعد، بما يخدم مصالح بلديهما المشتركة"

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وشدد الرئيس عون على "موقف لبنان المتمسك بعودة اللاجئين السوريين إلى المناطق الآمنة في بلدهم"، وترحيبه بالمبادرة الروسية التي تصب في هذا الاتجاه.

طالبا من نظيره السويسري أن تقف بلاده مع هذه الخطوة، وعدم ربطها بالحل السياسي الذي قد يطول التوصل اليه.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره السويسري آلان بيرسيه، في قصر الرئاسة شرق العاصمة بيروت، اليوم الاثنين.

من جهته أكد الرئيس بيرسيه على مواصلة بلاده، مساعدة لبنان من خلال دعم السكان المحليين و اللاجئين، إلى حين توفر ظروف عودتهم الطوعية الآمنة ، معتبرا أن المطلوب في هذه المرحلة، إيجاد حلول قابلة للتطبيق والنجاح، في الجمع بين الشروط الضرورية لتأمين عودتهم في أفضل الظروف، وعدم تجاهل التوصل إلى حل سياسي.

من ناحية أخرى، أكد الرئيس اللبناني، لنظيره السويسري، على تمسك بلاده بمبادرة السلام العربية لحل القضية الفلسطينية، وضرورة احترام حقوق الشعب الفلسطيني وبينها "حق العودة".

وأشار إلى أن بلاده تدين "قانون القومية الدينية" الذي يتناقض مع حركة التاريخ، ويرفض أي مساس برمزية القدس ومكانتها الإنسانية والدينية المميزة".

المصدر:الوكالة الوطنية للإعلام