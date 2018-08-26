عودة 200 لاجئ سوري من لبنان إلى وطنهم منذ 24 ساعة

أعلن مركز استقبال اللاجئين في سوريا، اليوم الأحد، أن أكثر من 200 لاجئ سوري عادوا إلى وطنهم من لبنان خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وجاء في بيان صدر عن المركز إن مئتي لاجئ ولاجئيْن (بينهم 61 امرأة و103 أطفال) عادوا إلى أراضي سوريا من لبنان عبر معبر جديدة يابوس.

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وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، في 18 يوليو الماضي، عن إنشاء مركز خاص في سوريا لاستقبال وتوزيع وإيواء النازحين واللاجئين.

وكشفت الوزارة أن مهام المركز ستشمل اتجاهات عدة، من أبرزها مراقبة إعادة جميع النازحين، واللاجئين من الدول الأجنبية إلى مواقع إقامتهم الدائمة، وتنظيم إيصال المساعدات الإنسانية، ومساعدة السلطات السورية في إحياء نظام الرعاية الصحية والخدمات العامة الأخرى.

مصدر: نوفوستي