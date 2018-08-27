بالفيديو.. المعلم مشيرا بإصبعه إلى لواء الإسكندرون: أرض سورية وستعود لنا

ظهر وزير الخارجية السوري وليد المعلم في مقطع فيديو، وهو يؤشر بيده نحو أراضي لواء الإسكندرون الذي تسيطر عليه تركيا.

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ويقول المعلم في المقطع، الذي تداولته صفحات سورية على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الأحد، إن: "لواء الإسكندرون أرض سورية، وستعود لنا".

وأشار نشطاء إلى أن المقطع صور أثناء تواجد الوزير السوري في قرية السمرا بريف اللاذقية، والتي جرى فيها تصوير المسلسل السوري "ضيعة ضايعة".

ويقع لواء الإسكندرون على خليج إسكندرون وخليج السويدية في الزاوية الشمالية الشرقية للبحر الأبيض المتوسط، وكان سابقا في أقصى شمال غربي سوريا.

ويتصل من الشرق والجنوب الشرقي بمحافظتي إدلب وحلب، ومن الجنوب بمدينة اللاذقية، ومن الشمال بمحافظة غازي عنتاب التركية، وهو الآن في جنوبي تركيا.

ضمته تركيا عام 1939 بعد أن "تنازلت" لها عنه فرنسا أيام احتلالها سوريا، واعتبرته محافظة تركية، وأطلقت عليه اسم "محافظة هاتاي".

وهو يتكون من 6 مدن رئيسية هي: أنطاكيا (عاصمة المحافظة)، وإسكندرون، وأوردو، والريحانية، والسويدية، وأرسوز.

المصدر: وكالات