السفير السوري: المعلم يزور موسكو أواخر أغسطس

أفاد سفير دمشق لدى موسكو، رياض حداد، اليوم السبت، بأن وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، سيقوم بزيارة رسمية إلى روسيا أواخر أغسطس الجاري.

وقال حداد في مؤتمر صحفي عقده في عاصمة أوسيتيا الجنوبيا تسخينفال: "فيما يخص زيارة الوفد السوري برئاسة وزير الخارجية وليد المعلم، سيجري زيارة رسمية إلى موسكو في إطار أعمال لجنة التشاور بين الحكومتين السورية والروسية".

وأكد السفير السوري أن الزيارة ستجري في أواخر أغسطس دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وسيزور المعلم موسكو وسط تقدم ملموس حققه الجيش السوري خلال الأشهر الماضية بدعم من القوات الفضائية الروسية في عملية تحرير مناطق سوريا من قبضة المسلحين، حيث أعلنت روسيا مؤخرا أن السلطات في دمشق تمكنت من بسط سيطرتها على 96 بالمئة من أراضي البلاد.

وستجري هذه الزيارة على خلفية تكثيف الحكومة السورية في الفترة الجارية بالتعاون مع روسيا العمل على إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، ووجهت دمشق دعوات عدة إليهم للعودة قائلة إن هذه المسألة تمثل أولوية لها في الوقت الراهن.

وزار وزير الخارجية السوري موسكو في أبريل 2017 وعقد حينها مباحثات مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، أشاد فيها بموقف روسيا ضد الضربة الصاروخية التي وجهتها الولايات المتحدة ضد سوريا.

المصدر: وكالات