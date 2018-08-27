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الملكة رانيا بين نساء الأردن الكادحات

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الملكة رانيا بين نساء الأردن الكادحات الملكة رانيا بين نساء الأردن الكادحات
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التقت الملكة رانيا العبد الله مع مجموعة من السيدات الناشطات في محافظة عجلون، خلال زيارة إلى مقهى سماقة في مركز زوار قلعة عجلون، الذي يدار من قبل جمعية الكفاح التعاونية.

واستمعت الملكة، أمس الأحد، إلى شرح من رئيسة الجمعية نسيبة المومني، حول برامج توعية وتشجيع أفراد المجتمع المحلي على إنشاء مشاريع زراعية عضوية، والاستفادة من ميزات عجلون الزراعية والسياحية، لمكافحة الفقر والبطالة واستحداث فرص عمل.

وتحدثت مجموعة من السيدات المستفيدات عن دور الجمعية في تعزيز دور المرأة كجزء فعال ومنتج في المجتمع، وتمكينها اقتصاديا والمساهمة في تحسين مستوى الخدمات والمنتجات المحلية بالتعاون مع القطاع الخاص.

وتقدم الجمعية برامج توعوية في برنامج الزراعة العضوية، كما تنفذ مشاريع إنتاجية ومدرة للدخل تشمل سوق شمس البلدي ومقهى سماقة والتصنيع الغذائي المنزلي والمحفظة الإقراضية.

المصدر: بترا

// 26.06.2018 по тикету 15478

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