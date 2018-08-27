الملكة رانيا بين نساء الأردن الكادحات
التقت الملكة رانيا العبد الله مع مجموعة من السيدات الناشطات في محافظة عجلون، خلال زيارة إلى مقهى سماقة في مركز زوار قلعة عجلون، الذي يدار من قبل جمعية الكفاح التعاونية.
واستمعت الملكة، أمس الأحد، إلى شرح من رئيسة الجمعية نسيبة المومني، حول برامج توعية وتشجيع أفراد المجتمع المحلي على إنشاء مشاريع زراعية عضوية، والاستفادة من ميزات عجلون الزراعية والسياحية، لمكافحة الفقر والبطالة واستحداث فرص عمل.
وتحدثت مجموعة من السيدات المستفيدات عن دور الجمعية في تعزيز دور المرأة كجزء فعال ومنتج في المجتمع، وتمكينها اقتصاديا والمساهمة في تحسين مستوى الخدمات والمنتجات المحلية بالتعاون مع القطاع الخاص.
وتقدم الجمعية برامج توعوية في برنامج الزراعة العضوية، كما تنفذ مشاريع إنتاجية ومدرة للدخل تشمل سوق شمس البلدي ومقهى سماقة والتصنيع الغذائي المنزلي والمحفظة الإقراضية.
في عجلون الجميلة بأهلها وجبالها، سعدت اليوم بلقاء مجموعة من السيدات اللواتي أسسن جمعية كفاح التعاونية لتمكين المجتمع المحلي في المنطقة #الأردن #حب_الأردن In gorgeous Ajloun and in the company of its beautiful people earlier today. Delighted to have met the women behind the Al Kifah Cooperative Society #Jordan #LoveJO
الملكة رانيا العبدالله تلتقي سيدات ناشطات في عجلون#عجلون#الملكة_رانيا#الزراعة#السياحة#الأردن#هلا_أخبارhttps://t.co/7h4KwBF3NIpic.twitter.com/lnDXjxhPL7— هلا أخبار (@HalaAkhbar) ٢٦ أغسطس ٢٠١٨
المصدر: بترا