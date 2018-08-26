السودان يناقش "البرنامج النووي" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

تبدأ بالعاصمة الخرطوم يوم الاثنين اجتماعات السودان والوكالة الدولية للطاقة الذرية لمناقشة تقرير المراجعة المتكاملة للبنية التحتية لبرنامج السودان للتوليد النووي.

وتعمل السودان على مراجعة البنية التحتية وفق معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى جانب إجراء المراجعة المتكاملة للبرنامج النووي السوداني للمرحلة الأولى، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية يوم الأحد.

وفي وقت سابق كشف وكيل وزارة الري والكهرباء موسى عمر رئيس اللجنة الوطنية لتنفيذ البرنامج النووي، عن ترتيبات لاستقبال وفد خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الخرطوم.

وقال موسى إن مهمة الوكالة الاطمئنان على أن البرنامج النووي يسير بصورة سليمة وآمنة، وفقا لأفضل الممارسات العالمية في المجال.

وأشار إلى أن السودان في تواصل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتحضير البنية التحتية وشروط السلامة المطلوبة لبناء محطة التوليد النووي الأولى.

واعتمد السودان التوليد النووي في خطته الاستراتيجية لمقابلة الطلب المتزايد على الكهرباء، وبدأ اتصالات مع روسيا والصين لبناء القدرات الوطنية في المجال النووي.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية لتنفيذ البرنامج النووي تضم وزارة الكهرباء، وهيئة الطاقة الذرية، والجهاز الوطني للرقابة على الأنشطة النووية والإشعاعية، بجانب وزارتي الخارجية والعدل، والمجلس القومي للدفاع المدني، إضافة لجهاز الأمن والمخابرات.

المصدر: وكالة الأنباء السودانية + وزارة الري والكهرباء