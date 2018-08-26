"نخبة العقول والخبراء".. إدارة "نيوم" تعلن قريبا عن مجلسها الاستشاري

ذكرت إدارة إنشاء مدينة "نيوم" السعودية أنها ستعلن قريبا عن تشكيل المجلس الاستشاري للمشروع وسيضم فريقا من نخبة العقول والخبراء الرائدين في العالم.

وقالت إدارة مشروع "نيوم"، في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، اليوم الأحد: "سيتم الإعلان قريبا عن مجلس نيوم الاستشاري والذي يضم فريقا من نخبة العقول والخبراء الرائدين في العالم، لتقديم الاستشارة في صناعة وتطوير المستقبل".

وأمس السبت أفادت الهيئة الإدارية بأنها تسلمت "العروض الخاصة بمساكن ومكاتب المهندسين والمشرفين على بدء العمل في مشروع نيوم".

سيتم الإعلان قريباً عن مجلس نيوم الاستشاري والذي يضم فريقاً من نخبة العقول والخبراء الرائدين في العالم، لتقديم الاستشارة في صناعة وتطوير المستقبل pic.twitter.com/byHJ3MjuBQ — NEOM (@discoverneom) August 26, 2018

وأعلنت السلطات السعودية عن إطلاق مشروع نيوم في أكتوبر 2017 بمبادرة من ولي عهد المملكة، الأمير محمد بن سلمان، الذي ينفذ حاليا في بلاده مجموعة واسعة من الإصلاحات تستهدف حزمتها الاقتصادية للتخلص من "الإدمان النفطي".

وأوضحت الرياض أن المشروع سيتم دعمه بأكثر من 500 مليار دولار خلال الأعوام القادمة من قبل السعودية، ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة، إضافة إلى مستثمرين محليين وعالميين.

لا يحدنا في #نيوم سوى الخيال. نيوم هي مشروع المستقبل، الوجهة لعطلة بيئية استثنائية، مطار دولي، منتجعات جبلية، ميناء فائق

التقنية ومرافق لوجستية، تصنيع متطور، مناطق تقنية، وأكثر. pic.twitter.com/gcMXILVtaJ — NEOM (@discoverneom) August 25, 2018

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وبدأ العمل في مشروع نيوم عبر بحث سبل التعاون والاستثمار مع شبكة واسعة من المستثمرين الدوليين، كما تم البدء بتأسيس بعض ركائز البنى التحتية الرئيسية، وسيتم الانتهاء من المرحلة الأولى لإقامة المدينة سنة 2025.

وكان المجلس التأسيسي لنيوم اختار مؤخرا نظمي النصر رئيسا تنفيذيا للمشروع، خلفا لكلاوس كلاينفيلد.

ومن المقرر أن يشمل مشروع نيوم 9 قطاعات استثمارية متخصصة وهي الطاقة والمياه، والتنقل، والتقنيات الحيوية، والغذاء، والعلوم التقنية والرقمية، والتصنيع المتطور، والإعلام والإنتاج الإعلامي، والترفيه، وكذلك المعيشة، وذلك بهدف تحفيز النمو والتنوع الاقتصادي، وتمكين عمليات التصنيع، وابتكار وتحريك الصناعة المحلية على مستوى عالمي.

المصدر: تويتر + وسائل إعلام سعودية