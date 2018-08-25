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إدارة "نيوم" تستلم حزمة عروض ضرورية لإطلاق تنفيذ المشروع

أخبار العالم العربي

إدارة
twitter/ @discoverneom
موقع بناء مدينة "نيوم"
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أعلنت إدارة مشروع "نيوم" السعودية، اليوم السبت، استلامها حزمة عروض ضرورية لإطلاق العمل على بناء هذه المدينة الضخمة التي يتوقع أن تشكل مركزا اقتصاديا وتكنولوجيا للمملكة مستقبلا.

وقالت إدارة إقامة المدينة في تغريدة على حسابها الرسمي في موقع "تويتر": "يعتمد مشروع نيوم على عناصر أساسية لا بد من توفرها قبل البدء بالتنفيذ وعلى رأسها الأسس والخطط والقوى البشرية".

وأوضحت إدارة المشروع أنها تقوم حاليا "بتطوير المخطط الأساسي ودراسة التقييمات البيئية"، مضيفة أنها تسلمت "العروض الخاصة بمساكن ومكاتب المهندسين والمشرفين على بدء العمل في مشروع نيوم".

وأعلنت السلطات السعودية عن إطلاق مشروع نيوم في أكتوبر 2017 بمبادرة من ولي عهد المملكة، الأمير محمد بن سلمان، الذي ينفذ حاليا في بلاده مجموعة واسعة من الإصلاحات تستهدف حزمتها الاقتصادية للتخلص من "الإدمان النفطي".

 وأوضحت الرياض أن المشروع  سيتم دعمه بأكثر من 500 مليار دولار خلال الأعوام القادمة من قبل السعودية، ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة، إضافة إلى مستثمرين محليين وعالميين.

وبدأ العمل في مشروع نيوم عبر بحث سبل التعاون والاستثمار مع شبكة واسعة من المستثمرين الدوليين، كما تم البدء بتأسيس بعض ركائز البنى التحتية الرئيسية، وسيتم الانتهاء من المرحلة الأولى لإقامة المدينة سنة 2025.

وكان المجلس التأسيسي لنيوم اختار مؤخرا  نظمي النصر رئيسا تنفيذيا للمشروع، خلفا لكلاوس كلاينفيلد.

ومن المقرر أن يشمل مشروع نيوم 9 قطاعات استثمارية متخصصة وهي الطاقة والمياه، والتنقل، والتقنيات الحيوية، والغذاء، والعلوم التقنية والرقمية، والتصنيع المتطور، والإعلام والإنتاج الإعلامي، والترفيه، وكذلك المعيشة، وذلك بهدف تحفيز النمو والتنوع الاقتصادي، وتمكين عمليات التصنيع، وابتكار وتحريك الصناعة المحلية على مستوى عالمي.

المصدر: حساب إدارة مشروع نيوم في "تويتر" + وسائل إعلام سعودية

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