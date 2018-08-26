// 26.06.2018 по тикету 15478
روحاني يدعو الخارجية الإيرانية لتوجيه رسالة احتجاج إلى بغداد
Reuters Stephanie Keith
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kp7y
أكد مسؤول إيراني أن رئيس البلاد حسن روحاني أوعز إلى الخارجية بمتابعة قضية حريق ضخم شب في الجانب العراقي من هور العظيم الحدودي ودعاها إلى توجيه رسالة احتجاج بهذا الشأن لحكومة بغداد.
وذكر المدير العام لدائرة حماية البيئة في محافظة خوزستان جنوب إيران، أحمد رضا لاهيجان زاده، اليوم أن روحاني وجه إلى الخارجية رسالة أشار فيها إلى أن استمرار هذا الحريق يثير بعض الشكوك بأنه متعمد وبفعل فاعل ، حسب وكالة "مهر".
وتابع المسؤول أن رئيس البلاد أوعز أيضا لقوات الحرس بالمشاركة في مكافحة الحريق الذي اجتاح نحو 20 ألف هكتار في الجزء العراقي من هور العظيم الذي يقع ثلثيه في الأراضي العراقية.
المصدر: مهر
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)