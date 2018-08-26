روحاني يدعو الخارجية الإيرانية لتوجيه رسالة احتجاج إلى بغداد

أكد مسؤول إيراني أن رئيس البلاد حسن روحاني أوعز إلى الخارجية بمتابعة قضية حريق ضخم شب في الجانب العراقي من هور العظيم الحدودي ودعاها إلى توجيه رسالة احتجاج بهذا الشأن لحكومة بغداد.

وذكر المدير العام لدائرة حماية البيئة في محافظة خوزستان جنوب إيران، أحمد رضا لاهيجان زاده، اليوم أن روحاني وجه إلى الخارجية رسالة أشار فيها إلى أن استمرار هذا الحريق يثير بعض الشكوك بأنه متعمد وبفعل فاعل ، حسب وكالة "مهر".

وتابع المسؤول أن رئيس البلاد أوعز أيضا لقوات الحرس بالمشاركة في مكافحة الحريق الذي اجتاح نحو 20 ألف هكتار في الجزء العراقي من هور العظيم الذي يقع ثلثيه في الأراضي العراقية.

المصدر: مهر