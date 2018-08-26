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وفد مصري رفيع المستوى يتوجه إلى أديس أبابا

أخبار العالم العربي

وفد مصري رفيع المستوى يتوجه إلى أديس أبابا
RT
وزير الخارجية المصري سامح شكري ورئيس المخابرات العامة عباس كامل 
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يتوجه وزير الخارجية المصري سامح شكري ورئيس المخابرات العامة عباس كامل يوم 27 الجاري إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

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وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد، اليوم الأحد، بأن الزيارة تهدف إلى متابعة مسار العلاقات المصرية الإثيوبية وسبل دعمها، والتطورات الخاصة بمفاوضات سد النهضة، في إطار الجهود المبذولة لتنفيذ اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015، ومخرجات الاجتماع التساعي الأخير الذي عقد بأديس أبابا في مايو 2018.

وأضاف أبو زيد، أن الاجتماع مع رئيس الوزراء الإثيوبي من المنتظر أن يبحث أيضا تطورات إنشاء صندوق للبنية التحتية بين مصر وإثيوبيا والسودان، بما يسهم في تفعيل التعاون المشترك في مجال المشروعات التنموية.

كما يبحث كذلك، التطورات الإقليمية في منطقة القرن الإفريقي وسبل دعم السلام والاستقرار في تلك المنطقة الحيوية والهامة لمصر.

المصدر: وكالات

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