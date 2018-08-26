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الكويت تلغي عقود أكثر من 3 آلاف وافد

أخبار العالم العربي

الكويت تلغي عقود أكثر من 3 آلاف وافد
Reuters
صورة أرشيفية من الكويت
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أعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية في الكويت أحمد الجسار عن إلغاء 3140 وظيفة لغير الكويتيين في الجهات الحكومية، في السنة الأولى لتطبيق سياسة توطين الوظائف.

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وقال الجسار أمس السبت إن: "ديوان الخدمة المدنية قام بتطبيق ذلك بالتعاون مع وزارة المالية إذ تم إلغاء 3140 وظيفة لغير الكويتيين من ميزانيات الجهات الحكومية كافة، تشمل وزارات وإدارات وجهات ذات ميزانية ملحقة وجهات ذات ميزانية مستقلة".

وأضاف : "هذا الإلغاء جاء في ضوء السياسة التي تنتهجها الدولة نحو توطين الوظائف الحكومية، بناء على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (11) لسنة 2017".

وكان ديوان الخدمة المدنية في الكويت قد أصدر في شهر سبتمبر 2017 قرارا يقضي بإحلال الكويتيين مكان الوافدين في الوظائف الحكومية، خلال الـ5 سنوات القادمة.

المصدر: كونا

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